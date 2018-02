Elba celebra su cumpleaños 73 en su penthouse de Polanco, con nietos y bisnietos

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Con sus nietos y bisnietos, Elba Esther Gordillo celebra hoy su cumpleaños número 73 en un ambiente familiar "muy íntimo", dio a conocer René Fujiwara Montelongo, su nieto.



El también ex diputado federal por el Partido Nueva Alianza dijo que la ex presidenta del sindicato más grande de América Latina pasa este día rodeada de familiares, encabezados por su hija Maricruz Montelongo Gordillo, además de sus nietos y sobrinos en su penthouse de Polanco.



Está a punto de cumplir cinco años de haber sido detenida por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, pero esta tarde se reunió con su familia.



"Está con ella toda su familia... es muy pequeña e íntima la celebración.. y sí están aquí mis hijos, mis primos, hermanos, mi mamá. Estamos muy agradecidos con Dios y la vida por darnos un año mas con ella", dijo el ex diputado federal.



El nieto mayor de "la maestra" publicó en su página de Facebook, un mensaje en el que recuerda que hace cinco años, en un mensaje dirigido al magisterio de la sección 36 del SNTE en el Valle de México, Gordillo Morales se calificó como "una guerrera". Ahí, rodeada entre quienes la formaron como lideresa del sindicato más grande de América Latina, Elba Esther Gordillo escribió su epitafio: "Aquí yace una guerrera… como guerrera murió".



Como recuerdo de ese mensaje político, Fujiwara Montelongo señaló: "Te amo, abuela guerrera. Siempre estaré profundamente orgulloso de ser tu nieto… y jamás olvidaré todo lo que con tus acciones me haz enseñado. ¡Muchas Felicidades!".