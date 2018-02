Viable bajar a 10 pesos kilo de tortilla: Productores

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Juan Pablo Rojas Pérez, líder la Confederación Nacional de Productores de Maíz de México, propuso a los industriales de la masa y la tortilla firmar acuerdos directos de compra con los productores de maíz blanco a fin de evitar el intermediarismo y disminuir el precio del kilogramo de tortilla para ubicarlo a por lo menos 10 pesos.



En conferencia de prensa, dijo que es urgente disminuir las importaciones de maíz amarillo, que es para consumo animal, pues actualmente el País compra 14 millones de toneladas por los cuales paga más de 2 mil 600 millones de dólares al año, cifra que debería invertirse en infraestructura agrícola como caminos saca-cosechas, almacenes para el grano y ampliación de la superficie de siembra de este grano.



Comentó que aunque no se prevé otro aumento en el precio del kilogramo de tortilla, sí es indispensable trabajar por reducir el valor de este alimento donde el productor primario no es el beneficiario en la utilidad que genera la venta del maíz blanco para su industrialización.



Declaró que Sonora y Guerrero son los únicos estados donde está, el kilogramo de tortilla, a 18 pesos.



Por ello, insistió en que "entre productores e industriales de la masa y la tortilla debemos lograr convenios, contratos de compra-venta directa del grano donde, ambas partes saldrían beneficiadas así como el consumidor final en lugar de adquirir el maíz a Cargill y Maseca".



Incluso, dijo que el precio no sólo podría ubicar en 10 pesos el kilogramo sino que es factible llegar a hasta los 6 pesos el kilogramo de tortilla, lo cual sería muy positivo.