Que Cienfuegos deje de hacer politiquería y haga su trabajo: AMLO

SANTA RITA TLAHUAPAN, Puebla(El Universal)

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición Morena-PES-PT, exigió al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, hacer su trabajo en lugar de hacer politiquería al recibir el reconocimiento honoris causa de la Universidad de Chiapas.



Luego del reciente asesinato de Francisco Rojas, precandidato del PRI en Cuautitlán Izcalli, el tabasqueño dijo en entrevista a medios -tras un evento en esta localidad-, que no sólo están asesinando a candidatos, sino también funcionarios y a sacerdotes.



"Qué tiene que estar el secretario de la Defensa recibiendo un premio de la Universidad de Chiapas, ésa es politiquería, que se ponga a hacer su trabajo. Lo digo de manera respetuosa, qué tiene que estar haciendo política el secretario de la Defensa y que no diga que no es política aceptar un premio, una condecoración Honoris Causa en Chiapas, de la Universidad. Qué tiene que ver eso con su función, con su trabajo", cuestionó.



Crítico también al presidente Enrique Peña Nieto por desatender por completo y no asumir los temas de la violencia y la inseguridad.



"Lo que hay que hacer es resolver el problema de la inseguridad y la violencia que es muy grave y no está haciendo nada Peña Nieto, se desatendió por completo, no asume su responsabilidad, se le olvida a Peña Nieto que él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, él debería de asumir el mando para garantizar la paz y tranquilidad del País", dijo.



Asimismo, pidió al Gobierno federal intervenir de inmediato ante la violencia en el País.