Señalan a funcionario de Acapulco por asesinato de bloguera "Nana Pelucas"

El fiscal del etado de Guerrero, Xavier Olea, vinculó el martes a un funcionario municipal del turístico puerto de Acapulco con los sujetos que la víspera tirotearon a la popular bloguera Leslie Ann Pamela Montenegro, más conocida como “Nana Pelucas”. Según Olea, el funcionario estaba vinculado a un grupo del crimen organizado.Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), una ONG con sede en Nueva York, dijo que su organización investiga los hechos y no tiene todavía datos concluyentes, pero aseguró que “toman muy en serio” el homicidio y que “no se puede descartar absolutamente nada”, tampoco que el asesinato esté vinculado a su labor informativa.El asesinato de Montenegro, una comediante de sátira política de 36 años que criticaba la conducta de políticos y funcionarios de todos los partidos y órdenes de gobierno a través de videos que difundía en las redes sociales, tuvo lugar el lunes por la noche en su restaurante situado a unos 150 metros de la Costera Miguel Alemán, en el área conocida como Zona Dorada de ese puerto turístico.Las autoridades señalaron que, de acuerdo a los primeros indicios, los atacantes eran dos hombres que “de pronto comenzaron a disparar contra la mujer” y luego se dieron a la fuga.El fiscal indicó que no descartan ninguna línea de investigación y dijo que “con sus publicaciones se puso en la mira de la delincuencia organizada” y que en meses recientes se colocaron “cinco narcomantas que aludían a la víctima” en puntos estratégicos del puerto, aunque no aclaró su contenido.Agregó que “fue amenazada por un sujeto que, hasta donde tenemos conocimiento, es servidor público municipal que tiene presumiblemente relación con la célula que privó de la vida a la periodista”.Olea también indicó que el arma que se utilizó contra ella luego se usó para asesinar a un empleado de un establecimiento de grúas.Acapulco está considerada una de las ciudades más violentas del mundo y Guerrero es el estado mexicano donde más homicidios dolosos se cometieron en 2017, según datos de la Secretaría de Gobernación.La bloguera estaba afiliada al Club de Periodistas de Guerrero, gremio que demandó el castigo de su asesinato.