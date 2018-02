INE busca acuerdos con Twitter y Google contra "fake news"

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Tras advertir un creciente desencanto de los mexicanos por la democracia, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, adelantó que se construyen acuerdos de colaboración con Twitter y Google para enfrentar, la desinformación, combatir las noticias falsas y generar certeza.



Recordó que la víspera en INE firmó un convenio de colaboración con Facebook para enfrentar la información falsa y que el Instituto buscará acuerdos similares con Google y Twitter de tal manera que la elección mexicana pueda convertirse en un "venturoso laboratorio".



Lo anterior a fin de que esfuerzos desde la sociedad, la autoridad, la industria se conjugue para generar un robustecimiento de la democracia. "La mejor manera de combatir las así llamadas Fake News o noticias falsas, es generar información cierta, precisa, validada y objetiva", dijo.



Al participar en la inauguración de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, el presidente del INE mencionó que la institución electoral ha desplegado una inédita campaña de generación de información a nivel mundial a través de convenios de colaboración con Facebook, la red social más importante del mundo y próximamente con Google y Twitter.



Advirtió que hoy se vive un contexto, como lo refleja Latinobarometro, en el que de un año a otro, 2016 a 2017, el aprecio por la democracia en el continente ha disminuido significativamente; en el caso mexicano se pasó de 48% de quienes consideran que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno a un 38%.



"Esto debería preocuparnos, el descontento con la democracia y con la política es un fenómeno que afecta la calidad de la democracia y que constituye por cierto para la autoridad electoral uno de los principales desafíos en esta lógica de convocatoria masiva de ciudadanos que requerimos para que operen las casillas".



Córdova explicó que la democracia a nivel mundial enfrenta un contexto de noticias falsas que, en buena medida, ha logrado a contribuir en el desencanto con la política, con los partidos, con los políticos y con la democracia misma, situación que debe remontarse.



Subrayó que en México las elecciones no sólo son para los ciudadanos sino que son hechas por los ciudadanos. Advirtió que si los ciudadanos deciden no colaborar con la autoridad electoral en la instalación de mesas de casillas "estaremos en problemas y estaremos en problemas todos".



Aseveró que este es el contexto que se debe remontar y que por ello el INE ha decidido afrontarlo con la generación de información de manera inédita. Indicó que el Instituto quiere que, ante la elección más grande de la historia, esta sea la elección más explicada de la historia de México.



"Estamos en un escenario en el mundo de generación de noticias falsas que en buena medida han logrado contribuir en el desencanto con la democracia, con la política, con los partidos, con los políticos, que tenemos que remontar.



"Por eso, en esta elección, desde el INE, hemos tomado una serie de medidas, de acciones que buscan precisamente generar información a las y los ciudadanos. Por un lado hemos apostado por la renovación radical del modelo de los debates presidenciales", dijo.



Destacó que se ha generado a nivel nacional una campaña de generación de información y recordó que él INE suscribió un convenio de colaboración con Facebook para detectar y combatir a las noticias falsas a través de la premisa e generar información cierta, precisa y objetiva.



Enfatizó que entre estas acciones se encuentra la renovación radical del modelo de los debates presidenciales.



"No solamente estamos buscando formatos mucho más ágiles, menos acartonados, sino también formatos retomando experiencias comparadas que permitan generar más información a las y los ciudadanos de quienes se están disputando su voto".



Acompañado por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera; del rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, y del presidente de la Cumbre, Daniel Ivoskus; el consejero presidente insistió: "estamos convencidos de que la mejor manera de combatir el desencanto, la mejor manera de combatir la desinformación es y generando información objetiva", aseveró.



Llamó a los contendientes, partidos y candidatos a presentar a la ciudadanía sus diagnósticos, sus propuestas y sus maneras distintas de resolver los problemas estructurales, para que esa información se convierta en el eje transversal de las campañas.



Esta, refirió, es una responsabilidad de quienes se dedican a asesorar a partidos y candidatos en materia de comunicación política, pero también de los medios de comunicación, quienes deben incentivar la información objetiva y veraz frente a las noticias falsas.



"Hay una responsabilidad también del gremio de la comunicación precisamente para hacer de estas campañas, campañas en las que la información constituya el eje fundamental para orientar el voto de los ciudadanos, y el voto de los ciudadanos cuando es informado es libre", concluyó.