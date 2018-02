"El Bronco" se reunirá con Ríos Piter para plantear proyecto de una sola candidatura

(El Universal)

Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", se reunirá con Armando Ríos Piter para plantear el proyecto de una sola candidatura independiente.



En conferencia a medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el gobernador con licencia indicó que con Margarita Zavala no ha tenido contacto y no piensa buscarla en esa su gira por la capital del País.



Negó declinar a favor de la también aspirante independiente a la Presidencia de la República, de llegar a platicar con ella.

"¿Y por qué no Margarita declinaría por mí?", sostuvo ante la pregunta.



En su estancia en la ciudad, Rodríguez Calderón mantendrá actividades privadas, como reuniones con empresarios y seguirá recabando firmas, "en las cantinas, a las iglesias, en los bautizos o a las bodas, aunque no me inviten, ahí estaré", agregó.



En otros asuntos, lamentó que la Secretaría de Gobernación haya llegado a un acuerdo con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, a través de un "chantaje".