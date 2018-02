Autor de campaña "López Obrador es un peligro para México", dice que ya no lo es

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El especialista en comunicación política, Antonio Solá, sostuvo que si en México hay condiciones normales, con un Instituto Nacional Electoral "en toda regla", Andrés Manuel López Obrador, será el próximo Presidente de la República.



Entrevistado tras participar en la Cumbre Mundial de Comunicación Política, el autor de la campaña "López Obrador es un peligro para México", sostuvo que el tabasqueño es quien está más cerca de empalmar "la enorme ira contenida" de los mexicanos ante un sexenio complicado.



A pregunta de El Universal, sobre su percepción en torno a la competencia electoral Mexicana 2018, Solá atajó:



"Será ahí, en ese empalme entre los valores que representa ese Andrés Manuel de los últimos 12 años, que hoy está cuajando en esa ciudadanía que está muy cansada, que tiene mucha ira y que si logra encajar ese caudal de ira en una corriente positiva del voto va a ganar por 38, 40, 42, 45 puntos porque casi casi podríamos decir que no va a tener techo".



- ¿El peligro para México es vigente?, se le cuestionó.



-Para nada es vigente. Yo lo he dicho muchas veces, ya no es nada vigente, yo he dicho que López Obrador ha evolucionado mucho en estos últimos 12 años y para nada creo que eso esté sucediendo en este momento.



“La institucionalidad mexicana abraza con mucha fuerza, con mucha energía cualquier mínimo posibilidad de salir a meas fuera del tiesto, eso significa que se violenten y no se respete la institucionalidad mexicana cuando uno quiera convertirse en tirano político.



“Eso no va a suceder aquí en México, que tiene una solidez mucho más fuerte que la que se ha vivido en otros países, yo quiera pensar efectivamente en Venezuela, y por lo tanto ratifico hoy, yo que estuve en la campaña de 2006 y que con ese equipo de Calderón trabajamos la dinámica de "Un peligro para México" hoy efectivamente no lo es”.



- ¿La comunicación política del gobierno mexicano le alcanza para retener la Presidencia?



Para nada. La comunicación política no es la política. La política tiene que hacer su trabajo y si la política no hace su trabajo es muy difícil que la comunicación política oculte lo que no existe en realidad. He hecho varias encuestas en este País y es increíble el nivel de contención de ira que tienen los mexicanos.



“No hay comunicación política que le sirva al PRI, y lo ves en las últimas encuestas, para tratar de ponerse en primer lugar en la campaña, en una campaña electoral en condiciones normales.



“Si tenemos condiciones normales con un INE, árbitro electoral en toda regla, Andrés Manuel tengo la certeza muy profunda, muy íntima, de que será Presidente de la República”.