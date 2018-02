He dialogado con los capos para que cuiden a sacerdotes, afirma Obispo de Guerrero

GUERRERO (AP )

Después del asesinato de dos sacerdotes el lunes en el violento estado de Guerrero, el obispo de la Diócesis donde se cometió el crimen, Salvador Rangel, insistió en la necesidad de dialogar con los líderes del crimen organizado.Ante los hechos sangrientos, él reconoce que lo haría con el fin de reducir la violencia, y pidió a los electores que en los comicios presidenciales de julio voten por quien pueda pacificar el País.“Yo abiertamente lo he dicho, he dialogado con los capos, con los jefes de esos grupos para que cuiden a los sacerdotes, religiosas, seminaristas”, dijo Rangel en entrevista telefónica con The Associated Press.“Siempre he hablado de diálogo para buscar la paz”, agregó.El homicidio de los curas, ocurrido en la madrugada del lunes cuando ellos y cuatro personas más salieron de las fiestas por la Virgen de la Candelaria en la comunidad de Juliatla, 180 kilómetros al Sur de Ciudad de México, fue —a juicio del obispo— un “incidente fortuito” que atribuye a criminales de otros estados con quienes no ha tenido contacto.Según explicó, los sacerdotes —que eran también músicos— participaron en el espectáculo de esa localidad en el municipio de Taxco_ y cuando ya se iban y adelantaron un vehículo, sus ocupantes se enojaron, les adelantaron y les acribillaron.No obstante, añadió, lo preocupante es que “estos incidentes son el pan de cada día en Guerrero y en México”, y que en ocasiones ocurren con “cierta complicidad de las autoridades”.De acuerdo al Centro Católico Multimedial van 21 sacerdotes asesinados en el País durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, desde diciembre de 2012, un lustro en el que se ha multiplicado la violencia en general. Según datos de la Secretaría de Gobernación, 2017 batió records con más de 25 mil asesinatos y Guerrero fue el estado con mayor número —dos mil 318— y el tercero en tasa de homicidios: 64,26 por cada 100 mil habitantes.Además del ataque a los sacerdotes, otro homicidio de impacto el mismo lunes fue el de una bloguera satírica del puerto de Acapulco, quien fue acribillada a bocajarro aparentemente por dos sujetos, según un comunicado de la fiscalía del estado.Pese a esta situación, la apuesta por hablar con los criminales no está exenta de polémica: Los políticos en general y las autoridades de Guerrero en particular se han opuesto a ella.