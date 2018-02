Vinculan a proceso a ex secretario de Finanzas de Roberto Borge

(El Universal)

El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, vinculó a proceso al ex secretario de Finanzas de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara, por lavado de dinero, aunque enfrentará la acusación en libertad porque el delito del que se le acusa no amerita prisión preventiva oficiosa.



El juzgador concedió a la Procuraduría General de la República (PGR) un plazo de seis meses para el cierre de la investigación y dictó a Melquiades Vergara una garantía económica por cuatro millones de pesos, y se le prohibió salir del País, por lo que se le retiró el pasaporte y visa.



Tendrá que acudir a firmar, una vez al mes, al Centro de Justicia de Quintana Roo.



El Ministerio Público de la Federación acusa al ex funcionario de la administración del aliancista (PAN-PRD), Carlos Joaquín González de haber recibido en dos de sus cuentas bancarias, dentro del periodo de 2015, la cantidad de 50.6 millones de pesos que representaban parte de la cuota fiscal que "defraudaron del fisco dos empresas, con motivo de dos esquemas de defraudación".



La PGR indicó que el primero por adquisición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) que soportan operaciones inexistentes; el segundo, por la acreditación por concepto de subsidio al empleo sin contar con la base real de trabajadores suficiente para generar a su favor tal crédito.



Ello, aseguró la dependencia, aunado a que no existe dato alguno que arroje información sobre la real prestación de servicio alguno por parte del imputado en favor de las empresas, que justificara la transmisión de recursos que le hicieron éstas.



La PGR reiteró que el combate a la corrupción es prioridad fundamental del gobierno de la República y una exigencia de la ciudadanía.



"El trabajo de la Procuraduría ha sido y será, exhaustivo y ajeno a agendas políticas y electorales",afirmó.



El ex funcionario fue detenido el viernes pasado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.