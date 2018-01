Hay señales de que Rusia interviene en México, advierte EU

(GH)

Estados Unidos informó haber percibido señales iniciales de que el Gobierno de Rusia está interviniendo en las campañas rumbo a la elección presidencial de México, afirmó el General H.R. McMaster, Consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.



Advirtiendo que su objetivo es polarizar sociedades y provocar una crisis de confianza, el principal asesor en política exterior del Presidente Donald Trump aseguró que la interferencia de Rusia puede notarse ya en las campañas en México aunque no dio detalles.



"Con Rusia estamos crecientemente preocupados por estas campañas sofisticadas de subversión, desinformación y propaganda. El uso de herramientas cibernéticas para hacerlo", dijo McMaster en una conferencia de la Fundación Jamestown que no había sido reportada antes.



"Dentro de Europa esto lo hemos visto más recientemente con el referendo de independencia de Cataluña en España, por ejemplo. Y de hecho, ya se han visto señales iniciales en la campaña presidencial mexicana", añadió McMaster en el evento el pasado 15 de diciembre.



El consejero electoral Benito Nacif señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha tenido ningún indicio de que el Gobierno ruso esté tratando de incidir en las elecciones.



"Lo que sí hemos conocido y nos preocupa es el tema de redes sociales. Hemos sido alertados en la forma en que otros países, utilizando redes sociales, se desinforma a la ciudadanía", expuso.