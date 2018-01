Mexicanos ahora traen mariguana de California

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Frente a la puerta de la tienda ubicada en Otay Mesa, a unos cinco minutos de la frontera entre México y Estados Unidos, cuelga una gran bienvenida con letras verdes que dice: A Green Alternative.



Hay dos hombres armados que visten camisa blanca, en la que fue estampado el logotipo de la empresa. Es una de las más de 90 compañías que consiguieron el permiso para vender mariguana en San Diego, California.



El primer día de 2018 pasaron dos cosas: entró en vigor una ley en California que permite la venta de mariguana para uso recreativo y los clientes se amotinaron para recibir el año con un par de gramos; hubo filas en cada una de las tiendas.



Entre los nuevos clientes no sólo hubo ciudadanos o residentes estadounidenses, en las filas de más de 30 o hasta 40 personas, que esperaron más de una hora para comprar, también había gente de Tijuana que, en algunos casos como Roberto, cruzaron la frontera, encontraron uno de los dispensarios, hicieron fila, compraron un par de gramos de mariguana y luego la cruzaron ilegalmente a territorio mexicano.



"Estás comprando calidad y un producto seguro", dijo Roberto mientras abría la bolsa en la que le entregaron un gramo de mariguana por 20 dólares, el doble de lo que antes pagaba cuando la adquiría en tiendas clandestinas. Añadió: "Sabes que no le van a poner ácido, ni heroína, hay mariguana que me encontré aquí en Tijuana que te dicen: ´Está bañada en cocaína´".



Arrestos en la frontera



El caso de Roberto no es el único. Como él otros más en ambos lados de la frontera compran marihuana en la Unión Americana y luego cruzan la mercancía a territorio mexicano; sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha detectado que no todos tienen el mismo interés de comprarla para uso personal, por ejemplo, en el último ha arrestado a personas con hasta 400 o 500 gramos en las garitas de Tijuana y Mexicali.



Aunque medio kilo no se compara con las toneladas de mariguana decomisadas mensualmente en la ciudad, el comandante de la Segunda Zona Militar, Enrique Martínez, asegura que es suficiente para saber que esa cantidad no es para consumo personal.



"Son pequeñas porciones, traen 50 dosis. No es tanto para consumo personal, a menos que traigan provisiones para todo el año", advierte el comandante.



"¿Podría decirse que es como tráfico hormiga?", se le pregunta. "Sí, así es, podría decirse", dice el comandante.



Describe a las personas detenidas con la mariguana como caucásicos o méxico-americanos, que desde antes de que entrara en vigor la ley para legalizar su comercialización en California, traían la planta desde alguno de los otros estados donde era permitida su venta: Distrito de Columbia, Oregón, Washington, Colorado o Alaska.



"Este año hemos asegurado pocas cantidades de mariguana que traen de Estados Unidos, pensamos que la traen por la facilidad de comprarla allá", revela.