México rechaza "amenazas" contra inversión extranjera

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

El gobierno mexicano rechaza el uso de amenazas para influir en inversiones de empresas extranjeras, informó este viernes la Secretaría de Economía a través de un comunicado.



"La Secretaría de Economía rechaza categóricamente cualquier intento de influir en las decisiones de inversión de las empresas con base en el miedo o la amenaza", señala el comunicado.



La dependencia no especifica a qué amenazas se refiere, pero al parecer habla de los esfuerzos del presidente electo estadounidense Donald Trump de persuadir a compañías para que no trasladen empleos a México.



Esta semana Ford Motor Co. canceló sus planes de instalar en México una nueva planta ensambladora con costo de 1.600 millones de dólares.



Trump tuiteó el jueves "Toyota Motor dijo que construirá una nueva planta en Baja (California), México, para fabricar autos Corolla para Estados Unidos.



A su vez, Toyota indicó que no tiene intención de abandonar sus planes de construir una planta en el estado de Guanajuato, en el centro de México (no en Baja California, como mencionó erróneamente Trump en su tuit).