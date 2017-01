Transportistas reabren carreteras tomadas por gasolinazo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (Amotac) informó que instruyó a sus agremiados a reabrir los puntos carreteros que desde principio de año fueron tomados como medida de protesta contra el alza de gasolinas tras el exhorto por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de retirarles la concesión.



En un comunicado, el presidente nacional de AMOTAC, Rafael Ortiz Pacheco, informó que realizaron manifestaciones en Querétaro, Tlaxcala, Durango, Coahuila, Morelos, Baja California Norte, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Yucatán, Quintana Roo, Estado de México, Campeche, Chiapas, y Veracruz.



Detalló que tras el llamado del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, para detener dichas movilizaciones, la se comprometió a no bloquear carreteras; no tomar casetas; continuar con las manifestaciones, sin afectar la circulación de los vehículos; e instalar una mesa de negociación con la SCT.



Ortiz Pacheco informó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes advirtió que en caso de no cumplir con dichos compromisos revocará los permisos de los transportistas de la AMOTAC.



En la reunión que sostuvieron estuvieron presentes, el líder nacional de la Amotac, Rafael Ortiz Pacheco; el secretario general de la Amotac, Andrés Javier Poot Alonso; además de la subsecretaria de transporte de la SCT, Yuriria Mascott; el director general de autotransporte federal de la SCT, Adrián del Mazo Maza, entre otros.



En tanto, Ortiz Pacheco, recordó que el próximo 20 de febrero, más de 65 mil agremiados provenientes de todos los estados de la República, realizarán una marcha nacional para exigir al Senado de la República retire de las carreteras a los camiones de doble remolque.



Dijo que los agremiados a la Amotac saldrán desde todas las entidades del país rumbo a las entradas carreteras a la Ciudad de México, con la intención de arribar a las instalaciones de la Cámara Alta, y de ser necesario, advirtió, la fecha de dicha movilización podría adelantarse.