Peña Nieto pide serenidad ante el gasolinazo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente Enrique Peña Nieto pide actuar con “serenidad” ante el incremento del precio a las gasolinas.Durante el festejo del Día de la Enfermera, el jefe del Ejecutivo reiteró que comprende el descontento de la sociedad mexicana ante el gasolinazo, pero invocó a la razón porque se busca cuidar la estabilidad económica del País.“Actuemos con serenidad, invoquemos la razón, demos espacio a entender o escuchar las razones que han llevado a tomar esta desición, para que nuestro País y sobre todo en unidad podamos hacer frente a este reto”.Mencionó que si los mexicanos no afrontan este reto con unidad, se pondrá en riesgo la estabilidad económica que tiene el País, la cual permite la generación de empleos, inflación baja, recuperación gradual en el poder ejecutivo y apoyo a los egresados.Peña Nieto aseguró que no es por medio de la protesta, el vandalismo o el robo como se va a cambiar la realidad, pero sí se descompone la imagen que México proyecta ante el mundo.“Algunos suponen que el Gobierno tiene recursos ilimitados y no es así, el Gobierno tiene que optar por aquellos temas que son de la mayor prioridad y de forma racional. Y es lo que hemos hecho, optar por los temas más sensibles para la sociedad”.Sostuvo que el alza, es una medida dolorosa, pero sin ella se hubieran tenido que cerrar varias escuelas del País al recortar plazas de docentes.