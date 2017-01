Pide iglesia reconsiderar 'Gasolinazo'

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) llamó al Gobierno federal a reconsiderar el precio de la gasolina y a los ciudadanos a manifestarse de manera pacífica y creativa.



“Ante el aumento al precio de los combustibles, exhortamos a las autoridades civiles a reconsiderar seriamente, dado el contexto nacional y las variables internacionales, esta medida que afecta a todo el País, especialmente a los más pobres”, señaló.



Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la CEM, criticó en conferencia de prensa los saqueos a comercios que se han dado en días recientes.



Sostuvo que les preocupa que se involucre al Ejército y Policía Federal para contener los saqueos.



“No estamos de acuerdo (...) ni con los robos ni con la toma de gasolineras ni nada que tenga que ver con la violencia, ni con la violación del derecho de terceros. Esas cosas son contrarias a la ley, a la moral, a la ética y por supuesto que no las aceptamos y no estamos de acuerdo. El pueblo no puede violar garantías y derechos de los demás.



malestar manifiesto

“El malestar que ha sido manifiesto en muchos estados y muchas ciudades debe encontrar caminos adecuados, caminos creativos e inteligentes en diálogo con la autoridad para que pueda ser más sensible”, expuso.



Expresó que acompañarán a la sociedad para que exprese su inconformidad por el alza al precio de los combustibles.