Se acercan en firmas Zavala y "El Bronco"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La ex panista Margarita Zavala y el gobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez "El Bronco", se mantienen como punteros en el número de firmas de apoyo para obtener la candidatura independiente, pero ahora con una diferencia de apenas 4 mil 817 respaldos.



En el corte realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) a las 6 de la mañana de hoy, Zavala contaba con 65 mil 908 rúbricas de apoyo para que aparezca en la boleta del 1 de julio de 2018, pero con una ventaja cada vez más reducida frente al "El Bronco", quien ahora figura con 61 mil 91 firmas.



La zapatista María de Jesús Patricio cuenta ya con 20 mil 876 apoyos a su favor; el senador con licencia Armando Ríos Piter 14 mil 969 y el periodista Pedro Ferriz de Con 12 mil 62 respaldos.



Todos los aspirantes mantienen altas cifras de auxiliares que no han enviado ni una sola firma.



En promedio, el 78% de los auxiliares registrados por los cinco aspirantes mencionados están inactivos y no han reportado ningún respaldo.