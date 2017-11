Norberto Rivera pide orar por la paz entre los españoles

(SUN)

Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México pidió a los fieles católicos orar porque haya paz y concordia entre los españoles "basada en la verdad y el respeto al prójimo".



También se elevó una súplica por los dirigentes de las naciones para que procuren la verdad y la justicia para los pueblos.



Durante su homilía celebrada en la Catedral metropolitana, aseguró que se viven tiempos difíciles, y pidió no imitar el "mal proceder" de otras personas.



"Jesús sentencia fuertemente: Hagan lo que les digan pero no imiten sus obras. El presunto o real mal ejemplo de los demás, aunque sean los líderes de la comunidad, no excusa del cumplimiento de los propios deberes".



Agregó que todos los seres humanos corren el riesgo de caer en la inercia de la incoherencia, del inhumanismo y la falsedad. Hay quienes buscan “imponer leyes, obligaciones, reglamentos, normas de vida que son cargas, sin preocuparnos si son soportables o no, o cargas para los otros mientras nosotros nos sentimos exentos.



"La inercia de la falsedad, que es cubrir con apariencias exteriores el vacío de contenido interior y aquí lo de los amplios ropajes, ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, la inautenticidad e hipocresía".