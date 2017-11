AMLO recluta a padre de "Checo" Pérez como representante en Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, presentó como “representantes” de su partido en Jalisco a Carlos Lomelí y a Antonio Pérez, padre de Sergio “Checo” Pérez, piloto de la Fórmula Uno.



“Éste es mejor que el hijo”, aseguró López Obrador en video publicado en Facebook, en el que dejó entrever que Lomelí y Pérez podrían ser abanderados de su partido para las elecciones de 2018 en la entidad, en que se renovará el gobierno local, el Congreso y los ayuntamientos.



López Obrador aseguró que Lomelí será el representante en Jalisco y “no puedo decir más porque nos pueden acusar de actos anticipados de campaña, pero él ganó la encuesta y es el coordinador de organización en Jalisco.



“Le tenemos toda la confianza y lo vamos a apoyar. Y también obtuvo muy buena calificación en la encuesta Antonio Pérez, él va a también a representarnos, porque recuerden ustedes que va a haber también elecciones de presidentes municipales en los 125 municipios de Jalisco que los conozco todos, no es para presumir.







“Y va a haber elecciones también para diputados federales y senadores, en su tiempo, no podemos hablar de esos asuntos para que no nos vayan a cepillar como se dice en el beisbol. Pero Antonio Pérez es nuestro representante. Para más señas es el papá de Checo Pérez un conductor automovilista, un piloto de Fórmula Uno, pero éste es mejor que el hijo”.



En el video el dirigente acusó a PRI, PAN, MC, PRD de ser partidos “paleros al servicio del poder” y que “ tienen el control de los medios de comunicación en Jalisco, no han sacado un renglón. Entonces benditas las redes sociales”.