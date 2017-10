Zavala está mejor posicionada que Anaya: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, expresó que si el PAN y el PRI, resuelven que sus candidatos presidenciales se decidan por encuestas, los abanderados tendrían que ser Margarita Zavala y Miguel Angel Osorio Chong, “pero la mafia del poder”, quiere que los candidatos de ambos partidos sean Ricardo Anaya y José Antonio Meade.En rueda de prensa que ofreció en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, antes de salir a una gira de cuatro días por el estado de Tamaulipas, el tabasqueño señaló que por eso resulta interesante saber qué harán los militantes de ambos partidos que van a ser excluidos.Sin embargo, a través de sus redes sociales apoyó a Zavala, quien analiza salir del PAN para irse de candidata presidencial independiente."Hace bien la esposa de Calderón en rebelarse. Está mejor posicionada que Anaya y la excluyen. Chong debe de hacer lo mismo: lo van a cepillar",dijo.En este contexto, señaló que “sería muy bueno que Margarita Zavala se lance de independiente si la excluyen ¿por qué no?, está en su derecho. Que todos participan, al final de cuentas serán los mexicanos los que van a decidir, nosotros lo que queremos es que se respete el voto, que no haya fraude electoral, que se respete la voluntad de los mexicanos”.Sobre Osorio Chong, López Obrador lo ve con ventaja en el PRI. “El mejor posicionado, es Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, pero Luis Videgaray que tiene mucha injerencia con Enrique Peña Nieto, quiere a José Antonio Meade”, expresó el tabaqueño.Respecto a sus posibilidades, el ex candidato presidencial dijo: “Siento que la tercera es la vencida, estamos muy bien, en todas las encuestas Morena está en primer lugar, hasta si se unen todos en contra, en Morena estamos arriba. Claro que hay posibilidad de que nos hagan fraude.