Meade pide a diputados ajustar paquete económico por sismos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, pidió a los diputados no heredar los costos de la reconstrucción a otras generaciones, por lo que consideró necesario hacer ajustes al paquete económico 2018 de manera responsable para evitar calamidades en las finanzas públicas."Siempre lo hemos logrado en unidad y respetando el principio de no dejar los costos de la reconstrucción a otras generaciones; lo hemos hecho respetando los compromisos de consolidación y responsabilidad fiscal. Hacerlo de forma distinta, abonaría calamidades financieras a las naturales", advirtió.En su discurso inicial de comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados, hizo ver que desde que se presentó el paquete, el entorno cambió por los embates de la naturaleza que dejó graves daños.Ofreció la disposición de la SHCP para acompañar el proceso de análisis del paquete con esta Soberanía, para darle vigencia y pertinencia al Presupuesto 2018, ya que más allá de números y proyecciones, hay rostros y vidas que esperan alivios.Refirió que no sería la primera vez que el análisis del paquete económico, requiera ajustes para complementar mecanismos con recursos presupuestales.Señaló que así sucedió con los huracanes y hoy es necesario frente a las contingencias del mes de septiembre.Los sismos y huracanes han fracturado familias y destruido patrimonios, de ahí el reto de trabajar unidos para que puedan rehacer su vida, ponderó.Reconoció el trabajo de los jóvenes y la gente mayor ante el desastre del siete y 19 de septiembre."Vemos hoy de pie al México generoso, solidario y comprometido que se une para superarlo. En medio del dolor ha sido admirable ver de la mano a jóvenes y mayores, a mujeres y hombres, a soldados y marinos y policías; a médicos y enfermeras; a voluntarios y servidores públicos; abrigadas de Conagua y de CFE", destacó.Sin embargo, exhortó a la Cámara de Diputados a trabajar por un paquete económico responsable.