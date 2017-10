Gobierno de Michoacán impide a Uber operar en el estado

MORELIA, Michoacán(SUN)

El gobierno del estado de Michoacán, informó que no existe autorización para que la modalidad de transporte Uber entre como servicio en alguno de los 113 municipios, por lo que advirtió que si dichas unidades se ponen en marcha, sería de forma irregular.



Lo anterior, luego de que Uber iniciara este miércoles el registro de unidades y choferes en los municipios de Morelia para operar como taxis.



Tras el anuncio de la empresa, la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán (Cocotra) puntualizó que no ha autorizado a la empresa Uber prestar sus servicios en el estado.



"Por tal motivo, y en virtud de que operaría en la modalidad de auto de alquiler (taxi) o cualquier otra, ya sea por personas físicas o morales, que no contarían con la concesión o el permiso debidamente autorizado, estas unidades serían consideradas como irregulares", advirtió.



La Cocotra destacó que conforme a las disposiciones reglamentarias y la normatividad vigente en el estado, se realizan operativos contra unidades de transporte pirata, donde se infracciona a choferes y recoge vehículos no autorizados para prestar el servicio.



En ese sentido, la dependencia estatal, insistió que, al no contar con una autorización para operar de manera legal, los operadores de Uber podrían ser objeto de sanciones.



Organizaciones de taxis y radiotaxis, se movilizaron en diferentes puntos de la entidad para impedir que los registros de Uber se extiendan a otros municipios e inicien sus operaciones.



A la par, otras organizaciones del transporte público, adelantaron que "a como dé lugar, no permitiremos que entre a Michoacán ni Uber, ni Cabify, porque son taxis piratas modernos".



José Trinidad Martínez Pasalagua, presidente de la Comisión Reguladora del Transporte, reiteró que en Michoacán impedirán que operen estas empresas y modalidades de transporte y ya buscan sacarlos de otros estados.



El líder de la CRT, que aglutina más de 22 mil concesionarios sostuvo que se han unido como transportistas de otros países de Europa y América Latina, donde operan estas plataformas, para sacar de circulación las unidades de Uber y Cabify.



Insistió que con el Frente Nacional Taxista y de transporte federal, han iniciado una lucha en México, pero también con gente del sector de Alemania, Francia, Inglaterra, Italia y España; aquí en América, con Argentina, Chile y Brasil, para conjuntar esfuerzos y sacar estas empresas de circulación.