Muere líder del movimiento estudiantil del 68, Marcelino Perelló

(SUN)

El ex miembro del Comité del 68, Marcelino Perelló, falleció este sábado, informó la doctora Catalina Stern, secretaria general de la Facultad de Ciencias de la UNAM.



La académica confirmó a EL UNIVERSAL que fueron los familiares de Marcelino quienes le informaron del deceso.



A través de redes sociales, diversos académicos expresaron su pesar y condolencias por la muerte del académico de la máxima casa de estudios.



Hace algunos meses, el también locutor de Radio UNAM, se vio envuelto en la polémica por pronunciarse sobre los "Porkys" y la violación.



"Sin verga no hay violación. Con palos de escoba, dedos y vibradores no hay violaciones", dijo Perelló, quien participó en el movimiento estudiantil de 1968, al opinar sobre la absolución de Diego Cruz por la violación tumultuaria junto con otros jóvenes a Daphne N., en Veracruz.



También aseguró que "meter los dedos no es para armar un desmadre estrepitoso" y "si les gusta, no te hagas pendeja. Hay mujeres que sólo han sentido un orgasmo cuando son violadas, eso es algo registrado en la literatura especializada".



Tras el escándalo por sus comentarios misóginos, Radio UNAM canceló su programa "Sentido Contrario".