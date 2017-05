Huachicoleros usaron a niños como escudos humanos, señalan

PUEBLA(SUN)

El gobierno de Puebla difundió un video en el que se observa la forma en la que supuestos huachicoleros utilizan a mujeres y niños como escudo para impedir los operativos cuando son denunciadas tomas clandestinas de hidrocarburos.En la cuenta de Twitter @PueblaSegura_, el área de Comunicación Social difundió el material en el que se puede ver a un grupo de mujeres y niños que se interpone entre pobladores y elementos antimotines.El video, de un minuto y siete segundos de duración, no especifica la hora ni el lugar donde fue grabado, aunque por sus características puede tratarse del operativo de desalojo de la autopista Puebla-Orizaba del 4 de mayo pasado, la cual fue bloqueada por pobladores de Palmarito Tochapan como protesta por el enfrentamiento entre elementos castrenses y presuntos ladrones de combustible la noche del miércoles en esa junta auxiliar de Quecholac.En tanto que en la cuenta de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, SSP_Puebla, se publicó otro video de dos minutos 20 segundos que muestra cómo se dividen en bandos los elementos de Seguridad Pública, del Ejército y los pobladores.Algunos de los elementos del Ejército sujetan palos y tubos; sin embargo, en el video no se observa que realicen alguna agresión, únicamente están replegados de un lado de un lado de la vialidad, mientras que los pobladores permanecen del otro; en el video no se observa que los uniformados ni los presuntos huachicoleros se enfrenten.El miércoles ocurrieron dos enfrentamientos entre militares y presuntos ladrones de combustible en Palmarito Tochapan, que dejaron como saldo 10 muertos, 11 heridos y 14 detenidos, entre ellos dos menores de edad.El 1 de mayo pasado el gobierno de Puebla informó que al cierre del primer cuatrimestre de este año se han decomisado 2 millones de litros de combustible robado, cifra que representa un millón 200 mil litros más que en el mismo periodo de 2016 (790 mil 980 litros), lo que constituye un incremento de 151% en el decomiso de combustible robado.