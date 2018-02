Realizan ceremonia de toma de posesión del arzobispo Aguiar Retes

(El Universal)

Entre gritos de "¡Bienvenido!", esta mañana de lunes, el cardenal Carlos Aguiar Retes ingresó en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México como parte de la ceremonia de profesión de votos como arzobispo metropolitano.



Tras abrir la Puerta Santa de la Catedral Metropolitana, Aguiar Retes ingresó al recinto, tras orar unos minutos en el Altar del Perdón, el prelado avanzó en procesión al Altar Mayor acompañado del cabildo metropolitano de la Catedral.



En el altar Mayor Carlos Aguiar Retes fue recibido por el cardenal Norberto Rivera Carrera, quien emitirá un discurso.



El cardenal fue recibido en la entrada de la Catedral por una valla conformada por los integrantes de la Escuela de Pastoral de la Basílica y la Catedral, en su ingreso a la sede de la diócesis metropolitana lo acompañó el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera.



Como parte del canon, Aguiar fue recibido por los integrantes de las órdenes de la Cruz de Malta y del Santo Sepulcro, se acercó a la Puerta Santa y tocó con un martillo; la puerta se abrió y entonces entró en procesión hacia el Altar Mayor, donde fue recibido por el Venerable Cabildo Metropolitano.



De acuerdo con lo que marca la tradición católica, se tocaron las campanas de la Catedral para dar la bienvenida a su nuevo obispo.

Pero no repicaron las 35 campanas del campanario, sino solo 7: las de Santiago Apóstol, Nuestra Señora de los Ángeles, Las Aves Marías, San Gregorio, San Pedro y el Carmen, la Concepción y Santa Bárbara para acompañar a Aguiar Retes del zócalo, y en su trayecto hacia la Puerta Santa de la Catedral.



Las campanas no tocaban desde el 19 de septiembre, cuando por cuestiones de seguridad después del sismo, se dejaron de tocar para evitar más daños a la estructura del campanario.



Dentro de la Catedral hay posters con las imágenes de Aguiar Retes y Norberto Rivera Carrera. Las fotografías llevan las leyendas "¡Bienvenido!" y "¡Gracias!", respectivamente.



A la ceremonia asiste el nuncio apostólico, Franco Coppola, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera; la precandidata a la jefatura de la Ciudad de México, Alejandra Barrales, así como la aspirante a la presidencia Margarita Zavala, acompañada de Felipe Calderón, ex presidente de la República.