Crisis de niños migrantes no cesa en México

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Salió de Tegucigalpa, Honduras, cuando tenía 12 años. Iba solo. “Venía huyendo de la pobreza, de la violencia, de los Mara [Salvatrucha]”, dice Antony Josué Manzanares.



Relata que caminó hacia Corinto, en El Salvador, de ahí cruzó a Guatemala. Luego llegó a Chiapas, donde estuvo un tiempo en San Marcos. Se subió a La Bestia, el tren que lo llevó hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas.



“Cuando me subí a La Bestia, ahí sí que empecé a tener miedo, porque había escuchado de los tales Zetas. El tren iba muy rápido, me ayudó un coyote. Él me iba haciendo el paro, no me cobró nada, sólo lo ayudé con las maletas; luego vinieron unos hombres que me iban a agarrar, según para quitarme los órganos, pero corrimos hasta atrás del tren. El muchacho me defendió y de ahí nos llevaron hasta Lechería, y llegamos a una casa donde nos bañamos (…). Corres muchos peligros cuando vienes de allá, y luego me caía la noche y me quedaba dormido.



“Yo iba arriba de un vagón, sentía que me ahogaba en los túneles, porque eran muy largos, y entre el humo del tren y la oscuridad sentía que me asfixiaba porque el tren tardaba en salir del túnel; así duré como un mes viajando. Sabía que en La Bestia moría mucha gente, pero a mí me gusta lo extremo, y dije: ‘Voy a intentarlo, no todos corremos con la misma suerte’.



“Quería salir de Honduras, hay mucha pobreza, mucha delincuencia, quería cambiar de vida. Mi idea era cruzar a EU, pero nunca imaginé que en Nuevo Laredo me iba a juntar con una chava y que ella iba a tener a mi hija. En Tamaulipas tenía una vida tranquila”, continúa Antony, quien fue padre por primera vez a los 15 años, edad en la que también fue deportado por primera vez.



“Antes de tener a esa niña tuve muchos problemas. Yo tenía otra pareja, pero perdió un bebé y se separó de mí; luego me deportaron.



“Estaba en mi casa un día tranquilo y llegó Migración, los soldados, la Marina, las Fuerzas Armadas de México, y me golpearon, creían que era coyote, y era mentira, tenía mi trabajo en una frutería; duré un año para que mis lesiones sanaran. Ellos me agredieron y estuve un año en el tutelar de menores, con las costillas quebradas.



Cuenta que después una mujer que lo quería como a un hijo, le comentó que le arreglaría sus papeles, “pero me dijeron que mi hija estaba mala, que tenía un defecto en el corazón, y me agarraron aquí en Tonalá, Chiapas”.



Esa fue la segunda vez en ser deportado; luego vendría una tercera. “Se siente bien feo, he pasado muchos peligros. Y luego, ¿quién te regresa el dinero que te gastas? México no te regresa el dinero que te gastas”, se queja Antony.



“Salí de Honduras con 5 mil pesos, cuando pasé por Guatemala y todo Chiapas gasté 3 mil, y me iba quedando sin feria, pero después empezaba a ganar más dinero en el autobús (…) hasta que llegué bien a Nuevo Laredo. Ahí tengo casa, un coche, y me gustaría mandarle dinero a mi familia, hacer un negocio, poner una tienda”.



Resalta que ha sufrido mucho y se queja cuando lo detienen las autoridades en México, “porque ellos no te pagan el dinero que tú gastas, ni los peligros que enfrentas”.