Reparten Rosca de Reyes de más de mil metros en el Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, encabezó la partida de la rosca de Reyes de mil 440 metros, cuyas nueve toneladas de peso y seis mil “niños” dieron vuelta a la Plaza de la Constitución, según informó El Universal La magia de esta noche estuvo completa. No faltaron los miles de globos de los que colgaban cartas cargadas de ilusiones por parte de niños y niñas, a los que se sumaron los de otras partes de la ciudad y que, por supuesto, incluyeron los de personas mayores que no han dejado de creer.¿Quién no conoce el clásico: “Queridos Reyes Magos…” que hoy se repite hasta el infinito, como si de ello dependiera tocar el mismo cielo.Y si de ser niño depende alcanzar la gloria, a cual más escribió sus deseos y, por supuesto, pasó lista a su comportamiento del año pasado y a las promesas para el 2018.A la cuenta de 5, 4, 3, 2 , 1, 0…. Miles de globos biodegradables surcaron el cielo en el correo directo dispuesto en la Plaza de la Constitución, para que los sueños cobren vida en la casa de los niños capitalinos. Allá van, cada vez más lejos.En la pista de hielo, que será retirada hasta el 14 de enero, las personas hacían piruetas mientras todo esto pasaba.La partida de la Rosca, obsequiada por la Cámara de la Industria Panificadora de México, y el reparto de los cuartitos de leche Lala, dio inicio entre aplausos.Hoy es día de Reyes, de milagros, de magia y color, por eso llegaron ríos de personas al primer cuadro de la capital... pues a soñar entonces.