Guadalajara: Hay cuatro detenidos por muerte de mujer que denunció amenazas en Facebook

GUADALAJARA, Jalisco(SUN)

Las cuatro personas detenidas por el presunto asesinato de Alejandra Castellanos, ocurrido el 24 de diciembre pasado después de que denunciara agresiones por parte de su ex pareja, fueron vinculadas a proceso y el juez que lleva el caso dictó un año de prisión preventiva mientras se desahoga el caso.



El Ministerio Público debió presentar 29 indicios para que Juan "N", Enedina "N", Catalina "N" y Alberto "N", ex pareja de Castellanos, no quedaran en libertad pero ahora tendrá un plazo de cuatro meses para presentar más pruebas que ayuden a determinar si son o no culpables del crimen.



La audiencia duró más de 13 horas y la defensa de los imputados consideró que no había elementos suficientes para vincularlos a proceso por feminicidio.



Desde el 5 de diciembre, Castellanos contaba con una orden de protección después de haber denunciado las agresiones de su ex pareja ante Centro de Justicia para las Mujeres.



Su cuerpo fue localizado con dos disparos el 24 de diciembre dentro de un automóvil Fiat modelo 2017 color gris en el cruce de las calles Valle Flor de Tulipán y Flor de Azucena, en la Colonia Jardines del Zapote, en Tlajomulco de Zúñiga.