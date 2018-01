Rechaza INE retiro de página con campaña negra contra AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los consejeros de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) descartaron medidas cautelares para suspender la difusión del contenido en Internet señalado por Morena por presuntas calumnias contra su precandidato Andrés Manuel López Obrador.



Los consejeros establecieron que en el material denunciado, consistente en un video publicado en YouTube y titulado “El cielo y el infierno de AMLO”, así como una página web, no se advierte la imputación directa de un delito a Morena o su precandidato, ni que esto sea cometido por un partido o abanderado, pues de forma preliminar no se tiene información sobre el responsable.



En su querella el partido también acusó contratación de propaganda y actos anticipados de campaña, lo que también fue descartado.



Los consejeros determinaron que por el momento no hay elementos para declarar que es propaganda contratada ni que sea acto anticipado de precampaña o campaña, pues no se tiene certeza de quien es el beneficiario del contenido.



Y TAMBIÉN DESCARTAN BAJAR PROMOS DEL PRI



En la sesión los consejeros de la Comisión rechazaron las medidas cautelares solicitadas por el PRD en contra del PRI y su precandidato presidencial, José Antonio Meade, por propaganda en redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y YouTube, así como en un medio de comunicación digital.



Los consejeros determinaron que no se advierte que sea material pagado en el medio periodístico, en el que está alojado, pues está aparado por el libre ejercicio periodístico.



La consejera Pamela San Martín –quien tiene voz, pero no voto- disintió, pues el material fue publicado en la página de precampaña de Meade, no tiene leyenda de que está dirigido a militantes o simpatizantes.



De igual forma, la Comisión rechazó bajar del aire promos del PAN en los que el PRI denunció la inminente difusión de promociones en los que haría actos anticipados de campaña y con ello uso indebido de la pauta.