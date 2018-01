Precandidatos incumplen con informes de ingresos y gastos: INE

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A juzgar por los informes de los tres precandidatos a la Presidencia, en 23 días de precampaña no se ha gastado un peso en playeras, banderines o gorras, aseguró el consejero presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama.



Al presentar el reporte con corte al 1 de enero de los informes de ingresos y gastos de los precandidatos, el consejero evidenció que aunque han informado algunas operaciones, no hay reporte en tiempo real y hay un déficit en el registro ante el Sistema Integral de Fiscalización.



"Hay ingresos que no se corresponden con la intensidad de las actividades políticas", destacó, y apenas se han informado 660 mil pesos de ingresos y gastos por 5.1 millones de pesos.



Hoy los gastos de los tres precandidatos exceden en 4.5 millones de pesos los ingresos reportados, es decir, gastan sin documentar la fuente de los recursos que están utilizando, destacó.



Del total de ingresos poco más de 650 mil han sido reportados por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y su precandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, la mayoría por transferencias recursos federales del partido, y casi 7 mil pesos de aportaciones del precandidato del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya.



"El precandidato del Partido Revolucionario Institucional (José Antonio Meade) hasta ahora no ha asentado de dónde provienen los recursos que utiliza en su precampaña. Hay que insistir, se tiene que documentar el origen del dinero que se está empleando en precampaña".



"Anaya y López Obrador no han reportado gastos en propaganda ni en internet, espectaculares, medios impresos o producción de spots en radio y televisión aunque sí los hay porque los mandaron al INE. Ninguno de los 3 ha sumado gasto por propaganda utilitaria como si no se hubiese usado una sola playera, un banderín o una gorra cuando si los ha habido en eventos de precampaña", destacó.



Murayama recordó que si se aspira a llegar al gobierno "uno de los temas de discusión pública es el uso de recursos, la transparencia de rendición de cuentas, este es el momento en que hay que iniciar el fortalecimiento de la cultura de la transparencia que permite reivindicar la política atenta a la exigencia del electorado".



El consejero Marco Antonio Baños Martínez recordó que en total ante el INE se han registrado un total de 796 precandidatos y 296 operaciones a nivel federal y local.



Es decir, cada precandidato ha registrado 0.3 operaciones, lo que representa un reporte mínimo.



"De los 796 precandidatos sólo 19 han capturado operaciones, 2.4 % de ellos. O sea 97.6 % de todos los precandidatos no han entregado información ni registrado una sola operación", destacó.