Amnistía no es para violadores y secuestradores, aclara AMLO

(SUN)

Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT), aclaró que la amnistía que propone contra criminales no incluye a violadores ni secuestradores.



Tras un evento en la plaza de toros de la localidad, recordó que hizo el planteamiento para buscar todas las opciones para conseguir la paz, donde se incluía una amnistía a criminales; sin embargo, sostuvo, fue distorsionada la propuesta.



"Están hablando por teléfono a las casas, preguntando: 'Estás de acuerdo en que se deje en libertad a los violadores, estás de acuerdo en que se deje en libertad a los que asesinan a la gente, a los secuestradores. Sabías que eso es lo que está proponiendo López Obrador'. Son muy perversos, distorsionan las cosas", aseveró.



En este sentido se le cuestionó: ¿Usted propuso lo que se le está preguntando a la gente (una amnistía a secuestradores y violadores)?



Y respondió: Claro que no, pero la distorsión es mayor.



En otro tema, dijo que el encarcelamiento de Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, es una simulación y el ex priista es un chivo expiatorio del PRI.



El tabasqueño dijo a la prensa que está de moda meter a la cárcel a ex gobernadores sin que se detenga a los verdaderos culpables de la corrupción en el país.



"No dejan de ser chivos expiatorios, el régimen se caracteriza por la corrupción, el sistema político mexicano está corrompido por completo y la corrupción se da desde arriba hasta abajo", respondió al ser cuestionado sobre que Borge fue trasladado ayer a México y hoy se encuentra ya en una prisión de Morelos.



Ahondó que el gobierno y el PRI "van a simular para engañar y tratar de buscar adeptos o qué la gente siga creyendo en ellos, de repente, periódicamente, encarcelan a uno, a dos, a tres o a cuatro, pero sigue el régimen de corrupción. Encubrieron a Lozoya y no hay justicia aunque estuvo demostrado que hizo actos de corrupción".



"Ahora está de moda, solo eso de moda, meter a la cárcel a ex gobernadores o en las campañas hablar de cuando se triunfe que se va a meter a la cárcel a altos funcionarios públicos o peces gordos", dijo.