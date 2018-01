Extraditan a Borge a México

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, llegó al Juzgado federal del Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.



En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, Borge partió del hangar de la PGR en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a donde llegó extraditado de Panamá.



Tras permanecer más de dos horas en el hangar, Borge fue trasladado en una camioneta blindada en un dispositivo de seguridad que incluyó escoltas federales, del Edomex y de la CDMX.



El convoy incluyó un vehículo blindado conocido como “rinoceronte” de la Policía capitalina.



En audiencia inicial, el Juez de Control Enrique Beltrán Santes, quien giró la orden de aprehensión en su contra, le informó que es acusado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.



El ilícito federal no es grave ni amerita prisión preventiva oficiosa en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio; sin embargo, la PGR puede solicitar ante el juez que Borge lleve su juicio en prisión ante el riesgo de que pueda darse a la fuga.



Borge aceptó presentarse ante el juez federal, para esclarecer los hechos investigados y demostrar su inocencia, de acuerdo con el expediente de extradición.



Por motivos de seguridad, expresó que su voluntad es enfrentar en un primer momento a la justicia federal, no obstante que cuenta con una suspensión que impide ejecutar la orden de aprehensión por lavado de dinero que obtuvo la PGR.



Borge también fue extraditado para enfrentar la justicia de Quintana Roo, cuya Fiscalía lo acusa de cometer durante su gestión un quebranto patrimonial hacia el Estado por 3 mil 104 millones 823 mil 279 pesos, delitos por los tiene órdenes de aprehensión vigentes.



Ese monto es el denunciado, pues en noviembre el actual Gobernador de Quintana Roo aseguró que lo desviado por Borge asciende a los 10 mil millones de pesos.