Es salario mínimo ideal, 353 pesos diarios: Ibero

CIUDAD DE MÉXICO()

Para que las familias mexicanas logren superar la pobreza, el salario mínimo en el País debería ser de 353 pesos por jornada laboral, señala un estudio de la Universidad Iberoamericana.



En el reporte "Pobreza persistente en México, mercados laborales con bajos salarios", investigadores del Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad reportaron la necesidad de que el salario mínimo alcance para superar la línea de pobreza, no sólo del individuo que lo percibe sino de una familia compuesta por cuatro integrantes, de acuerdo con lo que marca la Constitución.



SALARIOS DE POBREZA



Si los salarios mínimos son idénticos a la línea de pobreza, como sucede actualmente, cuando el ingreso es de 88.32 pesos por jornada laboral, son "salarios de pobreza", los cuales sólo garantizan no caer en esta situación, pero sí permanecer al límite.



El reporte señala que en los últimos 25 años el ingreso de los trabajadores ha permanecido "prácticamente inamovible" puesto que en 1992, 53.8% de la población se encontraba debajo de la línea de bienestar o de pobreza monetaria, mientras que para 2016, año que analiza el estudio, poco más de 50% de los mexicanos está en esa situación derivado de que no existen políticas públicas que se ocupen de esta situación.