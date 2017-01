Estalla incendio en plataforma petrolera en Golfo de México

NUEVA ORLEANS, Louisiana(AP)

Un incendio estalló el jueves a la madrugada en una plataforma petrolera en el Golfo de México, ante la costa de Louisiana, informó la Guardia Costera.



El fuego se reportó alrededor de las 2:30 de la madrugada del jueves en una plataforma ubicada a unos 130 kilómetros (80 millas) al Sur de Grand Isle, en Louisiana, según un comunicado de la Guardia Costera.



Las cuatro personas que estaban a bordo evacuaron la instalación y fueron rescatadas por un buque de suministros, apuntó la nota. No se reportaron heridos.



"No hay por el momento reportes de contaminación en el agua", informó el oficial de la Guardia Costera Travis Magee.



"El incendio ha sido suprimido pero no está extinguido del todo", añadió Magee en conversación telefónica con la AP desde Nueva Orleáns.



Cuatro embarcaciones intentan sofocar las llamas. Las autoridades investigan la causa del incendio.



La tripulación del buque de suministros Mary Wyatt Milano estaba ayudando a combatir las llamas, dijeron las autoridades.



Clean Gulf, una organización experta en limpieza de derrames petroleros, despachó agentes al lugar la mañana del jueves, dijo la Guardia Costera en su comunicado.



En abril del 2010, una plataforma petrolera estalló y se hundió en el Golfo de México y murieron 11 obreros. Quedaron derramados millones de galones de petróleo en el mar antes de que se pudiera tapar la filtración.