Así han entrado las mujeres a los cárteles mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Le dicen "La Jefa", lleva los apellidos Arellano Félix. Enedina es considerada líder del cártel de Tijuana, uno de los más importantes en su

momento bajo el mando de sus hermanos Ramón, Francisco y Eduardo.

"La Jefa" o "La Madrina", rebasa los 50 años, y es considerada por la DEA como líder del cártel y con contactos en Colombia.



Antes se dedicaba a la situación nanciera

de la organización, pero con la experiencia y tras la caída de sus hermanos, tomó el poder del cártel de los Arellano Félix.



Tenía el tacto para llegar a acuerdos, carismática y bella, ganó el mote de La Reina del Pacíco.



Sandra Ávila Beltrán fue considerada una de las más importantes operadoras del Cártel de Sinaloa y encargada de las relaciones públicas de esa organización.



Espinosa Ramírez, "El Tigre", segundo hombre en importancia en el Cártel Valle del Norte de Colombia.



Autoridades de Estados Unidos detectaron que desde enero de 1999 hasta por lo menos marzo de 2004, Ávila Beltrán, junto con Juan

Carlos López Correa y "El Tigre", fueron integrantes de una organización de tráfico de drogas dedicada a la planeación, adquisición y transporte de cocaína de Colombia a Estados Unidos.



La Reina del Pacíco coordinaba desde México, almacenaba y movió los cargamentos de cocaína para importarlos a Estados Unidos.



Estaba en el mundo de los certámenes de belleza, luego se metió por completo al mundo del tráco de drogas de la mano de su esposo,

Héctor Beltrán Leyva, "El H".



Clara Elena Laborín Archuleta, "La Señora", llegó a encabezar el cártel, hasta el 12 de septiembre del año pasado cuando fue detenida.



Las autoridades mexicanas la ubicaron como la principal generadora de violencia en Sonora y Guerrero, principalmente en la zona de

Acapulco, lugar en el que operaba con células asentadas en ese puerto.



Leticia Rodríguez Lara, “Doña Lety”, se enfrentó a las Fuerzas Especiales Zetas y logró desplazarlos de la plaza de Cancún, Quintana Roo.



Formó un grupo con ex miembros del Cártel de Sinaloa, del Golfo y de los Zetas. Reclutó exconvictos y se posicionó en la zona turística.



Identicada como ex policía, "Doña Lety" se posicionó en la plaza desde hace cuatro años, cobraba derecho de piso a los bares, se

encargaba de la distribución de droga en la zona hotelera.



aseguramiento de cajas de seguridad en las que guardaba dinero y plásticos para clonar tarjetas de crédito.



Se creó un grupo llamado "Los Combos", una alianza entre Los Zetas, el Cártel del Golfo y la banda de Los Pelones para pelearle la plaza, pero hasta antes de su detención no lo habían logrado.



A ellas se suman las esposas y mujeres cercanas a los líderes detenidos de "Guerreros Unidos", relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Entre ellas se encuentran las mujeres de los hermanos Casarrubias Salgado que antes de conformar su grupo, operaban para el cártel de los Beltrán Leyva, pero hoy disputan las plazas con la organización de Los Rojos.