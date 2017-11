Damnificados de Narvarte denuncian lentitud y fallas en dictámenes

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A un mes y medio del sismo del 19 de septiembre, damnificados de la colonia Narvarte, en la delegación Benito Juárez, denunciaron que hay un letargo y contradicciones de las autoridades para definir el estatus de sus viviendas, las cuales fueron afectadas por el temblor, por lo que exigieron una pronta solución para saber si podrán volver o no a sus hogares.



En conferencia, a la altura del cruce de Enrique Rébsamen y La Morena, donde hay varios inmuebles desalojados, los colonos estimaron que la falta de dictámenes finales afecta a unas mil 200 familias de por lo menos 60 inmuebles, de acuerdo con un censo que ellos mismos están elaborando.



"A 46 días del sismo hemos empezado a ser atendidos pero nuestros problemas no han sido resueltos y tampoco hay claridad en cómo serán resueltos", dijo Mónica Romero, residente del edificio de Enrique Rébsamen 249, el cual tendrá que ser demolido, según una notificación que recibieron apenas esta semana.



Los vecinos, quienes conformaron el colectivo denominado Damnificados Unidos de Benito Juárez señalaron problemas de burocracia y falta de coordinación entre los diferentes niveles de autoridades, además que en diversos edificios sólo cuentan con una o más inspecciones rápidas y a veces contradictorias e incluso inmuebles que no han sido revisados y que están desalojados por ser contiguos a otros de alto riesgo.



A través de un pliego petitorio exigieron al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, apoyo para dar celeridad a la emisión de los dictámenes estructurales y que estos sean solventados por las propias autoridades en todos los edificios donde el riesgo sea incierto y de los cuales haya dudas sobre si deben ser demolidos o no.



El señor Héctor de la Cueva pidió que se les informe si van a recibir apoyo económico de alguna autoridad federal o local, pues de momento los colonos son los que han tenido que cubrir gastos para revisiones de sus casas.



Entre otras demandas, está que se realicen todas las inspecciones que hagan falta de los inmuebles dañados y colindantes; que tengan acceso a los dictámenes realizados en casas y escuelas, así como a diversos documentos como planos y licencias de construcción.



Al leer el pronunciamiento, la vecina Vania Salgado también exigió transparencia en el proceso de reconstrucción y que se incluya a los vecinos.



Al preguntar sobre la propuesta de la delegación Benito Juárez de reconstruir por lo menos 23 inmuebles con apoyo de diversas constructoras, plan que contempla aumentar el número de viviendas por predio para que las compañías recuperen su inversión, la vecina Analí López, del edificio colapsado en Rébsamen 241 dijo que no se les ha informado ni preguntado si están de acuerdo en que para ello se reduzcan las dimensiones de sus departamentos.



En la conferencia vecinos también denunciaron que la delegación Benito Juárez los ha emplazado a desalojar la próxima semana el albergue que se habilitó en el gimnasio ubicado frente a la sede delegacional debido a que padres de familia y deportistas demandan volver a sus actividades en ese inmueble.



"Que no nos desalojen hasta tener un lugar digno dónde vivir", dijo la vecina Cristina Saucedo.



Isaac, voluntario del centro de acopio de la Alberca Olímpica también dijo que les han pedido concluir sus actividades y retirar este espacio debido a una competencia que se realizará en próximos días, por lo que también pidió más tiempo para cumplir con este llamado.