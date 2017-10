A proceso, chofer acusado de feminicidio de Mara Fernanda

PUEBLA, Puebla(SUN)

El conductor de Cabify, Ricardo Alexis "N", acusado de la desaparición y asesinato de la estudiante Mara Fernanda Castilla, fue vinculado a proceso por el presunto delito de feminicidio.



Con ello, el chofer de dicha empresa de servicios enfrenta dos juicios, uno por el presunto delito de privación ilegal de la libertad y otro por feminicidio en agravio de la estudiante de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP).



"Se vinculó a proceso a Ricardo ´N´ por el delito de feminicidio en agravio de Mara. Se hará justicia", aseguró el fiscal general del estado, Víctor Carrancá.



Un juez de Control consideró que las pruebas aportadas por el ministerio público eran suficientes para vincular a proceso a Alexis, como probable responsable del homicidio en grado de feminicidio.



Durante audiencia, se le dictó prisión oficiosa y se determinó un periodo de cuatro meses para realizar investigaciones en torno al caso. La vinculación a proceso no significa que sea culpable del delito, sino que se debe llevar a cabo el juicio en su contra.



El caso inició en septiembre en el bar The Bronx de Cholula, donde Mara Fernanda de 19 años acudió con un grupo de amigos y donde –según declaraciones ministeriales- desconocidos le tomaron fotografías.



A las cinco de la mañana, pidió un servicio privado de taxi y desde entonces no se supo más de la joven; pero diez días después fue localizada muerta.



Aunque el chofer de la unidad declaró ante autoridades que le había pedido descender del auto antes de llegar al fraccionamiento Torres de Mayorazgo en Puebla, surgieron contradicciones gracias a videos de vigilancia, pues se descubrió que llegó hasta la casa de la víctima, pero nunca la bajó y de ahí se fue a un motel donde presuntamente la asesinó.