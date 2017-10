Ríos Piter se registra como candidato independiente por la Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El senador Armando Ríos Piter “El Jaguar” solicitó hoy ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su constancia como aspirante a la Presidencia de la República, por la vía independiente para ir en contra de los partidos políticos, los políticos corruptos y “los liderazgos redentores”.“No veo a un hombre o a una mujer como un contrincante” sino, expuso, irá por la franja de ciudadanos que hoy no quieren participar.“Estamos aquí porque no es justo lo que le han hecho los partidos políticos” al país, que la corrupción robe riqueza a la nación, haya miedo de salir a las calles y que a “los que se equivocan cada sexenio tengan una nueva oportunidad”.Aseguró que él se ha preparado para gobernar el País sin el respaldo de un partido, pues “quien aspire a la Presidencia no debe ser un improvisado, no acepto que venga quien diga que va a inventar el hilo negro”.El legislador dijo que participará en una “Ola Independiente” –cuyo logotipo es un jaguar, justo como su apodo-- con la que otros abanderados a diputados y senadores sin partido también buscarán apoyos para sus propias postulaciones con la idea de “ganar el Congreso”.Respecto a los recursos dijo que a muchos les pedirá poco, máximo aportaciones de 25 mil pesos para esta etapa de captación de firmas, cuyo tope de gasto es de 33 millones 611 mil 208 pesosTras la entrega de su documentación, en entrevista, se refirió a su cercanía con el canciller Luis Videgaray y admitió que es su amigo –estudiaron juntos en el ITAM- pero nada más, pues no comparten proyectos.Ríos se convirtió en el noveno solicitante de registro como aspirante a ese cargo de elección popular que ha presentado su documentación ante el organismo electoral e informó que en breve presentará su solicitud de licencia al Senado para dedicarse de lleno a recabar apoyos.Antes del senador solicitó su registro como abanderado sin partido a la Presidencia Carlos Antonio Mimenza, empresario.