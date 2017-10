"Borge 'está en una jaula'", denuncia su defensa

PANAMÁ(SUN)

El político mexicano Roberto Borge Angulo está preso en Panamá "en una jaula" de cinco metros cuadrados y en condiciones "infrahumanas", en un intento por doblegarlo para que acepte ser extraditado a México, denunció la defensa legal del ex gobernador de Quintana Roo, informó esta mañana de miércoles el periódico "La Estrella", uno de los principales de la capital panameña.



"Las condiciones en que se encuentra Borge son infrahumanas", aseguró el abogado panameño Sidney Sittón, quien se unió al equipo de defensa legal del político mexicano, conducido por los también abogados panameños Carlos Carrillo y Arturo González.



La celda "clandestina" de Borge en una estación policial de la capital panameña está al lado de la un dominicano, de apellidos Ventura Ceballos y acusado de cometer cinco homicidios en 2010 y 2011 en Panamá, por lo que el mexicano "está siendo objeto de una tortura legalizada. Quizás se le está forzando a renunciar a su defensa, él ha dicho que agotará todos los recursos", acusó Sittón.



El rotativo publicó que Carrillo, González y Sittón presentaron la semana pasada una querella en contra del Estado panameño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington. De manera independiente, Carrillo confirmó esta mañana a El Universal que la denuncia fue planteada en esa instancia.



Según el diario, los tres anunciaron que viajarán próximamente a Washington para informar a la Comisión acerca de la situación que sufre su cliente en la prisión panameña.



"Los abogados manifestaron que Borge no retorna a México—a pesar de que ahí no existe ni una orden de aprehensión en su contra—porque ‘no acepta la extorsión’ a la cual está siendo sometido", subrayó el matutino.



Carrillo confirmó el pasado lunes a El Universal que Borge se mantiene en huelga de hambre desde el 22 de septiembre, como una forma de denuncia sobre la falta de atención médica especializada para su padecimiento renal crónico y de las condiciones de su encarcelamiento.



Alegando una violación de los derechos humanos de Borge, los defensores introdujeron el 25 de septiembre pasado un recurso de "hábeas corpus correctivo" en la Corte Suprema de Justicia de Panamá que está pendiente de resolución.



El jueves 21 de septiembre, y por advertencias gubernamentales de riesgo de fuga, se le transfirió a una celda de la Policía Nacional en Ancón, suburbio del oeste capitalino, tras estar desde el 9 de junio en El Renacer, en las afueras de la ciudad y cerca del Canal de Panamá.



APELAN



El pasado lunes, la defensa de Borge apeló la decisión adoptada el 15 de septiembre anterior por el gobierno panameño de autorizar su extradición a México para que sea juzgado por los presuntos delitos de "lavado" de dinero, aprovechamiento ilícito del poder, peculado y desempeño irregular de la función pública.



El incidente de objeciones o apelación fue presentado en la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que debe ahora convocar a una audiencia en la que comparecerán las partes, Borge y sus abogados y el Ministerio Público de Panamá a nombre del gobierno de México.



Borge, de 37 años y gobernador de Quintana Roo de 2011 a 2016, cayó preso el 4 de junio en Panamá a solicitud mexicana para juzgarle por los distintos presuntos delitos que se le atribuyen y fue detenido en un avión de una aerolínea comercial en el aeropuerto internacional Tocumen, de la capital panameña, en el que pretendió viajar a Francia.