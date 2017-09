Penales del País serán sometidos a minuciosa revisión

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los penales de todo el País serán sometidos a una revisión “minuciosa” para verificar su funcionamiento y el estado en que se encuentran los 222 mil internos, anunció el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.



Esto derivado de los resultados de la primera Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del Inegi aplicada en 338 centros penitenciarios, que entre otras cosas reveló que el 58.3 por ciento de los presos han sido incomunicados y aislados.



En conjunto con el titular del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, Julio Santaella Castell, Sales Heredia instaló el Comité Técnico Especializado de Información del Sistema Penitenciaro, un órgano que se encargará de recabar información de los centros penitenciarios federales, estatales y municipales.



“Desde el ámbito federal, trabajamos en una estrategia penitenciaria nacional orientada a las entidades federativas, entre otras cosas, para lograr un sistema de evaluación penitenciario que observe el funcionamiento del sistema en su conjunto”, afirmó.



Y añadió: “Pugnamos diariamente por una política integral para proteger derechos de las personas, para consolidar instituciones, y particularmente a lo que se refiere al Sistema Penitenciario, nos esforzamos por ofrecer mecanismos adicionales que nos permitan un mejor desempeño”.



El objetivo, refirió el funcionario, es que las dependencias del gobierno federal se vinculen para generar al interior de los centros penitenciarios condiciones de vida dignas, que permitan evitar motines y condiciones de autogobierno delincuencial en los centros penitenciarios.



Sales Heredia sostuvo que la Ley habla de corresponsabilidad en lo que hace al ámbito penitenciario es decir, “que los temas educativos los tendrán que ser atendidos también por la Secretaría de Educación Pública; los temas de salud, por la Secretaría de Salud; los temas vinculados con deporte, con la propia organización vinculada con el tema”.



Por ejemplo, señaló que recientemente el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mike Arriola, visitó el penal feminal federal Número 16, en Morelos, junto con un grupo de médicos, quienes atendieron a 245 internas enfermas e impartieron pláticas para la prevención del cáncer de mama y otro tipo de enfermedades.



“El Comité nos permitirá justamente eso, medir lo que no está medido, identificar lo que no está identificado, verificar lo que no está funcionando y arreglarlo. Es importante resaltar que no estamos partiendo de cero al menos a lo que hace al Sistema Penitenciaron de la federación”, indicó.



En ese sentido, Sales Heredia recordó que ya se cuenta con un mecanismo de información como el cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional que puede ser consultado por la población.



Aseguró que la Encuesta Nacional de la Población privada de la Libertad es un ejercicio estadístico que servirá para tomar decisiones de política pública, “por ello, este esfuerzo para sentar las bases en la elaboración de instrumentos de medición, requerimos de la participación de todos los integrantes del Comité”.