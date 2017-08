Descubren fosa clandestina en Zacatecas; van 14 cuerpos

ZACATECAS (SUN)

Las autoridades de seguridad informaron que, la mañana de este viernes, fue localizada una fosa clandestina en el cerro La Chorreada del municipio de Valparaíso, donde, hasta las 18:30 horas, se habían encontrado 14 cuerpos, entre los que figuraban tres mujeres. No se descarta que aumente el número de cadáveres.



En una conferencia de prensa, el procurador Francisco Murillo Ruiseco, acompañado de personal de la PGR, 11 Zona Militar y de la Secretaría de Seguridad Pública, precisó que este hallazgo fue derivado del operativo que se implementó en días pasado tras el ataque al personal del Ejército Mexicano en ese municipio por parte de un grupo armado, que dejó un saldo de dos militares heridos, sin embargo, se confirmó que ya uno de ellos falleció en el hospital.



El procurador mencionó que la mañana de este viernes se reportó esta fosa clandestina, donde se hallaron cuerpos descuartizados, algunos maniatados, además de que se ha podido ver que unos cadáveres son cuerpos recientes y otros tienen ya tiempo que fueron enterrados.



De igual manera, en dicho lugar se encontró un talache, así como diversos casquillos de distintos calibres de armas cortas y largas, y por lo pronto se atribuye que en esta zona operaba una banda local que se dedicaba al secuestro, al robo de vehículos y diversos tipos de delitos.



Ante este hallazgo, se iniciaron las pruebas de ADN por parte del Instituto de Ciencias Forenses de Zacatecas para ver si corresponden a la lista que se tienen de personas desaparecidas.



De igual manera precisó que este operativo de disuasión que realizan con elementos estatales, federales y militares sigue activo, así como las labores de búsqueda de más cuerpos continuarán, hasta que se tenga la certeza que ya no hay más cuerpos en un radio determinado de ese cerro.



En esa misma conferencia se informó que ayer en el municipio de Trancoso se reportó la desaparición de un niño de ocho años de edad y este día fue encontrado muerto dentro de un domicilio, a donde se entró por medio de una orden de cateo, pero no quiso dar mayores datos, tras mencionar que ya se tiene a un presunto responsable.