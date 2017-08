Acaba primera fase de búsqueda en fosa en Veracruz con 262 cráneos

XALAPA(SUN)

Autoridades ministeriales concluyeron la primera etapa de búsqueda de restos humanos en la megafosa clandestina del fraccionamiento Colinas de Santa Fe del puerto de Veracruz, donde localizaron 262 cráneos.



Jorge Winckler Ortiz, fiscal de la entidad, informó que se hallaron 262 calaveras. Indicó que acaba la primera fase en ese predio utilizado por la delincuencia organizada para desaparecer a sus víctimas. Precisó que la búsqueda de excavaciones clandestinas continuará posteriormente, pero mediante el uso de otras técnicas.



"En Santa Fe acabamos hace dos días, con 262 hallazgos; las personas quieren buscar con nuevas técnicas", manifestó el fiscal. A dos kilómetros y medio, aproximadamente, del fraccionamiento Colinas Santa Fe yacen las tumbas donde los criminales aventaron los cuerpos.



Se trata de un área de médanos cubiertos por maleza donde se aprecian montículos de tierra que fueron sacados para poder dejar los cadáveres. El predio fue ubicado por familiares de desaparecidos en septiembre del año pasado y la autoridad ha contabilizado 262 cráneos de personas y miles de restos humanos, algunos triturados.



Suman 23 mil restos humanos. De acuerdo con documentos oficiales de la fiscalía de la entidad, de 2011 a 2016 y sin contar el predio de Colinas de Santa Fe, sumaban 23 mil 157 restos humanos hallados en cementerios clandestinos, donde han encontrado 213 cuerpos de niños, hombres y mujeres.



El fiscal anunció que el ayuntamiento de Veracruz donará un terreno, que servirá para el depósito de restos humanos que no sean identificados. Aseguró que el proyecto se tiene avanzado y confió en que se inicie su construcción antes de que concluya el ejercicio fiscal 2017.



Winckler Ortiz aclaró que no sólo se trata de contar con un espacio donde se depositen los restos humanos, sino que se debe cumplir con una serie de requisitos y de condiciones que exige la Cruz Roja Internacional.



Explicó que el cumplimiento de los puntos que exige la Cruz Roja Internacional para la operación de un panteón ministerial evitará que la fiscalía de la entidad sea sancionada por el incumplimiento de protocolos internacionales.



"Les quiero comentar que el alcalde de Veracruz, Ramón Poo, me convocó para tener una reunión donde pudiéramos ver opciones. Esperamos que el ayuntamiento nos dé un área específica para que también la zona conurbada pueda contar con un panteón ministerial", expuso.



Reconoció que el panteón municipal para la ciudad de Veracruz resulta necesario por el número de cuerpos que se mantienen en Servicios Periciales y en el Médico Forense.