Dámaso López expresó miedo de ser asesinado en prisión

"El Licenciado" tenía miedo. Antes de ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 9 en Ciudad Juárez, Chihuahua, manifestó que no quería pisar ningún penal mexicano.



Autoridades federales relataron que Dámaso López Núñez expresó que tenía miedo de ser asesinado al ingresar a uno de los penales del País, dijo que preferiría ser entregado a Estados Unidos en extradición.



El semblante tranquilo que mostró las 36 horas que estuvo asegurado en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de la Procuraduría General de la República (PGR) cambió cuando se le informó que ya sería trasladado.



La sonrisa que mantuvo casi todo el tiempo fue reemplazada por un gesto serio y de preocupación.



Antes de subir al helicóptero que lo trasladaría al Cefereso, Dámaso platicó con los agentes y autoridades que se encargarían de escoltarlo hasta la aeronave.



También aseguró ser víctima de Los Chapitos y su "manipulación" mediática.



Informó que él no planeó la emboscada a los hijos de “El Chapo”, de la que fue señalado como culpable a través de una carta.



En febrero de 2017 los hijos del “Chapo”, Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán, afirmaron que Dámaso López organizó una junta a la que también citó a Ismael “El Mayo” Zambada para ponerles una trampa con el fin de asesinarlos.



"Los Chapitos" informaron a través de una carta que hicieron pública, que supuestamente, Dámaso López convocó a la reunión con el pretexto de esclarecer su nula participación en el secuestro de "Los Chapitos"; sin embargo, cuando los hijos de “El Chapo” y “El Mayo” llegaron al lugar de la cita fueron atacados.



"Comienzan a disparar en contra de la escolta personal de la familia, quedando muertos al instante en el lugar", reportaron en la misiva.



"El Licenciado" dijo que los hijos de Guzmán Loera "le tienen envidia" a su hijo Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”, y que ellos son los responsables de la violencia en la zona, pero que han buscado todas las formas para culparlos a él y a su hijo.



Durante su declaración ministerial, López Núñez pidió a las autoridades que no involucraran a su mujer porque, aseguró, ella no tenía nada que ver en los hechos que se le imputan.



Fuentes confirmaron que Rocío "N" fue puesta en libertad porque autoridades no han comprobado su participación en alguno de los actos delictivos por los que es investigado su esposo.