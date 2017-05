Apoyo incondicional, con consenso: Mancera a EPN

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El nuevo presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, mostró su respaldo al presidente de la República, Enrique Peña Nieto.



Luego de asumir la titularidad de la Conago, el mandatario capitalino aseguró que el apoyo al Ejecutivo federal será incondicional.



“Señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos, esté usted seguro de que en todo lo que construyamos en los consensos con su gobierno encontrará usted el apoyo incondicional de la Conago”.



“Estamos claros de que este trabajo coordinado es indispensable para el fortalecimiento de nuestro querido México”, indicó.



En su turno, el mandatario capitalino aseguró que ningún discurso que sea sectario o que divida beneficia al País, por lo que, independientemente de partidos y colores, los gobernadores deben unirse y apoyar a la población.



Cada titular del Ejecutivo estatal, aseguró, fue electo para servir a la gente, y por lo tanto debe ser cercano a la ciudadanía.



“Hay una gran oportunidad para la pacificación social. Debemos escuchar que [la gente] reclama unidad en acciones y esfuerzos y resultados. Se deben canalizar las demandas y hacer cercana a la gente”, indicó.



Conago, plataforma nacional.



En entrevista posterior con la prensa, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México dijo que su prioridad es la capital del país y aseveró que buscará que las actividades al frente de la Conago no afecten su gestión como mandatario de la CDMX.



Incluso negó que la presidencia de la Conago sea una plataforma en su campaña política rumbo a 2018.



“Creo que es una plataforma para abonar a la unidad nacional, eso es lo que me interesa a mí, la unidad nacional, el trabajo conjunto en favor de los que menos tienen”, afirmó.



Detalló que un primer ejercicio para lograr la unidad entre los gobernadores es la unificación de las casas México en Estados Unidos.



“Ahí vamos a tenerle que quitar colores, marcas y solamente tener este mensaje de unidad, este mensaje nacional; de ahí seguimos con el mejoramiento del Sistema Acusatorio Adversarial, de ahí tenemos el impulso a las zonas económicas, impulso a la transparencia, y entonces vamos trabajando en una sola tarea que a la gente le va a caer muy bien”, explicó.



Abundó en que se debe trabajar en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, pues hay un efecto de liberaciones inmediatas y no actuación efectiva de hechos de impunidad.



Destacó que la Conago buscará “nuevos horizontes comerciales” ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



“No desperdiciaremos la oportunidad de contribuir a la mejora del País. Todos los territorios son importantes e indispensables. Trabajemos en unidad”, insistió el mandatario local.



Agregó que trabajará en derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas, turismo, cultura y deporte. También impulsará el debate sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) y dialogará en la mejora del mercado interno y el salario mínimo.



“No podemos permanecer ajenos ante el indispensable aumento al salario mínimo (...) no sé si será en este momento de emergencia o no, o será dentro de un mes, pero lo que no debe de faltar en nuestra agenda es el incremento del salario mínimo”.



Destacó que la fuerza política de la Conago es importante y debe ser aprovechada para desarrollar el trabajo conjunto de todos los gobernadores a favor del País.