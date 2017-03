Abre AMLO otro boquete en equipo de Mancera

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El gobierno de Miguel Ángel Mancera pidió la renuncia a la subsecretaria de Asuntos Metropolitanos y Enlace Gubernamental, Leticia Quezada, después de que en redes sociales se difundieron fotografías en las cuales aparece al lado del político Andrés Manuel López Obrador en un mitin realizado el jueves en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México.En entrevista, la ex delegada en Magdalena Contreras agradeció a Mancera Espinosa su apoyo y confianza, pero dijo que ahora se sumará “de lleno” a la campaña de López Obrador y que se coordinará directamente con José Ramón López Beltrán, hijo del tabasqueño.Esta es la segunda funcionaria que sale del gobierno capitalino para sumarse al equipo del morenista rumbo a la elección presidencial de 2018.Hace tres semanas, Mancera Espinosa también le pidió la renuncia a Miguel Torruco, hasta entonces secretario de Turismo capitalino, quien en su calidad de empresario se volvió asesor por completo del presidente nacional de Morena luego de se hiciera esa revelación.La Secretaria de Gobierno capitalino confirmó que también se pidió la renuncia a 20 de los colaboradores de Quezada Contreras. Entre los nombres figuran los de Beatriz Garza, Francisco Medina y Sergio Sierra.Acusan proselitismo. Ayer se difundieron imágenes en las cuales la ex delegada aparece portando una gorra de Morena junto a López Obrador y a Ramón López Beltrán, hijo del ex jefe de Gobierno, hace dos días en un mitin en el municipio de Ecatepec.Horas después, la Secretaría de Gobierno pidió la dimisión de Quezada Contreras con carácter de irrevocable. De inmediato la ex funcionaria justificó su renuncia a través de Twitter.“Por congruencia, obviamente, y después de las fotos que se filtraron, decidí presentar mi renuncia con carácter de irrevocable”, añadió la ex funcionaria en entrevista.Comentó que si bien el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera , también tiene una aspiración presidencial, ella apoyará a López Obrador pues “su proyecto va a ganar”, al tiempo que dijo que el PRD, partido en el que militó por 21 años, enfrenta falta de congruencia y oportunidades, por lo cual “muchos militantes como yo” decidieron sumarse a Morena.Al margen. Al preguntarle sobre el tema, Miguel Ángel Mancera evadió responder si la acción de Quezada Contreras era una traición a su gobierno e insistió en que se evaluaría si acudió al mitin en horario laboral.Ante las imágenes difundidas, el presidente del Partido de la Revolución Democrática en la capital, Raúl Flores, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).Flores García acusó a Quezada de un posible desvío de recursos públicos en favor de un candidato y partido en tiempos electorales y dijo que la expulsarán del sol azteca.La ex delegada manifestó que los perredistas “emprendieron una persecución política” en su contra, por lo que se defenderá por la vía legal; aclaró que abandonará el Sol azteca y que no desvió recursos públicos, además de que pidió licencia el día del mitin y le descontarán un día de salario.