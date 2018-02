Calderón comparte meme de su triunfo sobre AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Bueno, no debiera compartir pero me gustó... pic.twitter.com/aIGqwWvBiL — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 4 de febrero de 2018

El ex presidente Felipe Calderón compartió en su cuenta de Twitter un "meme", en el que hace alusión a su triunfo sobre Andrés Manuel López Obrador en 2006.En su cuenta, el panista colocó el material que consiste en su foto, con la leyenda en la parte superior: "Él le ganó" seguido de otra frase en la parte inferior que dice: "A ya sabes quién".El meme hace alusión al actual slogan de la campaña de López Obrador en el que en varias situaciones, la gente dice que "estaríamos mejor con ya sabes quién", en alusión al tabasqueño."Bueno, no debiera compartir esto, pero me gustó", escribió el ex mandatario de filiación panista.