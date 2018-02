Acuerdo con Chihuahua no negocia recursos ni extradiciones: Navarrete

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que los acuerdos firmados con el gobierno de Chihuahua son honorables y eliminan y clarifican el problema que había entre los dos niveles de gobierno."No negociamos entregar 900 millones en la Federación, ni negociamos ir en una persecución política sobre un ex gobernador, el Gobierno de la República no utiliza sus instrumentos para hacer campaña política", aclaró el responsable de la política interior del País en un comunicado.Navarrete Prida destacó que este acuerdo logra dar carpetazo a un movimiento que ningún mexicano queríamos, se logró resolver con un diálogo que nunca se rompió. "Eso se llama gobernabilidad y es una responsabilidad de la política interior. Creo que la función de la Secretaría de Gobernación es esta, y la estamos cumpliendo con toda claridad y de frente a la sociedad", precisó.Enfatizó que el acuerdo signado la noche del pasado sábado termina por clarificar un problema entre dos niveles de gobierno y como se dijo: "No queremos ver a un gobernador marchando, lo queremos ver dialogando y llegando a acuerdos. Lo que finalmente ocurrió".Dijo que para el Gobierno de la República el conflicto con el gobierno de Chihuahua "nunca fue un tema de campañas políticas". Por el contrario –indicó– "desde un principio se atendió con toda seriedad, con argumentos y de muy buena fe".Asimismo, reiteró que la actitud del Gobierno Federal frente a dicho conflicto debe de quedar muy en claro para la sociedad: "No hay ninguna intención de Gobierno de la República por estar utilizando los instrumentos que tiene a su alcance para hacer campaña política alguna".