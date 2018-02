Javier Corral llama a movimiento nacional contra corrupción

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

En el Hemiciclo a Juárez, al dar por concluida la Caravana por la Dignidad , el mandatario calificó como un triunfo para el pueblo de Chihuahua y de México el acuerdo alcanzado con la Federación en el cual se le reintegrarán 900 millones de pesos y se procederá con las solicitudes de captura y extradición en contra de César Duarte Jáquez, investigado por peculado.“La Caravana llegó a su fin, pero no nuestro movimiento”, arengo Corral quien rechazó que el acuerdo con la Federación dé a cambio de trasladar a Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI y quien está detenido por el desvío de recursos públicos, a un penal federal.“No hemos negociado, ni jamás lo hemos, la Justicia que Chihuahua reclama... Gutiérrez seguirá en prisión preventiva como medida cautelar impuesta por el juez para garantizar que se presentará en el tribunal que lo requiere para continuar con el proceso penal, condición que no ha variado, el sitio de reclusión es indistinto mientras siga en esa condición”.Corral Jurado adelantó que además de Alejandro Gutiérrez su gobierno enviará un centenar de presos federales que están en cárceles estatales para que “estén donde deben estar”.En su recorrido Corral estuvo acompañado por los políticos José Antonio Crespo, Denise Dresser, por los legisladores Agustín Basave; Martha Tagle; los coordinadores del PAN en el Senado, Fernando Herrera y en la Cámara de Diputados, Marko Cortés; Santiago Creel, Gustavo Madero y la delegada en Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez.Además, Corral Jurado anunció que la Procuraduría General de la República dejó sin efectos las multas impuestas a diversos funcionarios locales por las acusaciones de tortura supuestamente cometidas en contra de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del CEN del PRI, quien se encuentra recluido en un penal local por las investigaciones en su contra por actos de corrupción.