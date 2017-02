Agustín Basave propone una Carta Magna más breve y clara

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex dirigente del PRD Agustín Basave consideró la necesidad de una nueva Constitución que sea breve, concisa, clara y entendible para la ciudadanía.En contraste, el diputado César Camacho (PRI) expresó que la actual es adecuada para nuestros tiempos, celebró que tiene 701 reformas, 316 fueron hechas en los últimos 20 años, 149 en los primeros cuatro años de esta administración, pero resaltó que lo más importante es que sea útil.En su participación en el 13 Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Basave dijo que la Carta Magna es extremadamente extensa, inconexa, reglamentaria y a menudo incoherente, porque contiene conceptos que se definen con diferentes palabras y palabras que se usan para diferentes conceptos, como resultado de las reformas que se le han hecho en estos 100 años.Camacho consideró, en el acto realizado en el Palacio de Minería, que la Constitución es adecuada a la actualidad y consideró que lo importante es hacer que la Carta Magna no solamente esté vigente, sino que sea útil, que le sirva a los mexicanos como instrumento para hacer que la democracia sea eficaz, de calidad y un robusto sistema anticorrupción.El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, aseguró que no se puede pensar en una nueva Constitución cuando hay desigualdad social, económica, casos de desaparición forzada, tortura y tratos crueles, especialmente para los grupos vulnerables.