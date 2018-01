VIDEO: Antes de "Movimiento naranja", Yuawi cantaba "Let it Be"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Voy a votar por Movimiento Ciudadano, ya me convenció con esa canción



--- Nunca nadie

--- Ni la mamá de Yuawi pic.twitter.com/XGGnWKHaZL — El Señor Panda 🐼 (@ElTioPandaa) 30 de diciembre de 2017

Yuawi López, originario de la Sierra Alta de Jalisco y quien se ha hecho famoso por el video viral de "Movimiento Naranja", también complace al público al cantar en inglés.Durante su participación en el reality show de Tv Azteca La Academia Kids en 2014, Yuawi con apenas 6 años de edad cantó la popular canción del extinto grupo británco The Beatles, "Let it Be".En su interpretación estuvo acompañado de la Orquesta Esperanza Azteca Nezahualcóyotl.Al finalizar, los jueces del concurso Víctor García y Lolita Cortés, admiraron su desempeño, disciplina y reto de interpretar a su corta edad un tema en inglés.