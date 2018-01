Durazo va por amnistía y pactos para pacificar el país en tres años

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tras ser destapado como posible secretario de Seguridad Pública de Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Durazo, sostuvo que no hay soluciones fáciles para el tema de la inseguridad, por lo que se mostró abierto a explorar todas las posibilidades como la amnistía y pactos para que en tres años se pacifique al país.



"Ninguna de las soluciones son fáciles. No se necesita ser Nostradamus para imaginar si seguimos con la estrategia de coerción y represión, al final del sexenio de López Obrador estaríamos entregando un país con 100 mil muertos más y eso no lo podemos permitir", expresó.



En entrevista a medios tras ser presentado por López Obrador como su próximo secretario de Seguridad, Durazo sostuvo que el tema de la amnistía es un recurso que se tiene establecido constitucionalmente desde hace 100 años, "sé que es una propuesta audaz, pero dada la dimensión del problema de inseguridad en el país, las soluciones no son fáciles".



"Sé que parte de las propuestas controvertidas será la amnistía, es viable, pero en todo caso la viabilidad la va a definir el consenso en conjunto con la sociedad y las víctimas. Analistas políticos han coincidido en que todas las guerras terminan invariablemente en un pacto. La experiencia más cercana de Colombia, El Salvador", expuso.



El ex vocero de Vicente Fox dijo que no es necesario usar un marco como la Ley de Seguridad Interior.



Asimismo, indicó que las medidas de carácter político, económico y social rindan sus frutos en un estimado de tres años "para rendirle las mejores cuentas al país".



"No hay ingenuidad en el planteamiento, pero no escatimaremos ningún recurso para garantizar la paz. Los mexicanos tendremos paz en tres años y en lo inmediato buscaremos revertir la inseguridad y consolidar una estrategia de visión amplia", expresó.